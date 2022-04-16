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Подозреваемых в похищении людей в Иркутске арестовали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Росгвардии

Полицейские арестовали в Иркутске четверо молодых мужчин, их подозревают в похищении нескольких человек, сообщает Следственное управление СКР по Иркутской области.

По данным следствия, 5 апреля молодые люди около дома № 90 по улице Маршала Конева схватили девушку, силой посадили ее в автомобиль, удерживали и перевозили по территории Иркутского района.

Затем в рабочем поселке Маркова они избили девушку и заставили ее испачкать свое лицо зеленкой, после чего отпустили. Сотрудники полиции задержали подозреваемых — местных жителей 18-19 лет. Установлено, что обвиняемые причастны еще к двум аналогичным эпизодам похищений граждан.

Следователи установили, что молодые люди неофициально работали в интернет-магазине. В их обязанности входило решение различных конфликтных ситуаций, связанных с деятельностью магазина. У них изъяли оружие, банковские карты и мобильные телефоны.

Задержанным предъявлены обвинения по части второй статьи 126 УК РФ — похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.

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Топ комментариев

krasprol

В России как- "один с сошкой- семеро с ложкой" Комитеты-подкомитеты,управления,тресты,фонды и т.д.и т.п.......

pvabaley

Думаю вообще нет смысла его обсуждать , ему хватает, доход президента не в материальной ценности......

c2h5oh76

да конечно не он, как этот деменционный маразматик, может быть главным врагом? ясно всем здравомыслящим...

Uynachalnica

А кто-то на почте что берет? Свои бы обязанности по доставке корреспонденции выполняли!