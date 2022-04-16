Подозреваемых в похищении людей в Иркутске арестовали

Полицейские арестовали в Иркутске четверо молодых мужчин, их подозревают в похищении нескольких человек, сообщает Следственное управление СКР по Иркутской области.
По данным следствия, 5 апреля молодые люди около дома № 90 по улице Маршала Конева схватили девушку, силой посадили ее в автомобиль, удерживали и перевозили по территории Иркутского района.
Затем в рабочем поселке Маркова они избили девушку и заставили ее испачкать свое лицо зеленкой, после чего отпустили. Сотрудники полиции задержали подозреваемых — местных жителей 18-19 лет. Установлено, что обвиняемые причастны еще к двум аналогичным эпизодам похищений граждан.
Следователи установили, что молодые люди неофициально работали в интернет-магазине. В их обязанности входило решение различных конфликтных ситуаций, связанных с деятельностью магазина. У них изъяли оружие, банковские карты и мобильные телефоны.
Задержанным предъявлены обвинения по части второй статьи 126 УК РФ — похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.
krasprolВ России как- "один с сошкой- семеро с ложкой" Комитеты-подкомитеты,управления,тресты,фонды и т.д.и т.п.......
pvabaleyДумаю вообще нет смысла его обсуждать , ему хватает, доход президента не в материальной ценности......
c2h5oh76да конечно не он, как этот деменционный маразматик, может быть главным врагом? ясно всем здравомыслящим...
UynachalnicaА кто-то на почте что берет? Свои бы обязанности по доставке корреспонденции выполняли!