Подозреваемых в похищении людей в Иркутске арестовали

Полицейские арестовали в Иркутске четверо молодых мужчин, их подозревают в похищении нескольких человек, сообщает Следственное управление СКР по Иркутской области.

По данным следствия, 5 апреля молодые люди около дома № 90 по улице Маршала Конева схватили девушку, силой посадили ее в автомобиль, удерживали и перевозили по территории Иркутского района.

Затем в рабочем поселке Маркова они избили девушку и заставили ее испачкать свое лицо зеленкой, после чего отпустили. Сотрудники полиции задержали подозреваемых — местных жителей 18-19 лет. Установлено, что обвиняемые причастны еще к двум аналогичным эпизодам похищений граждан.

Следователи установили, что молодые люди неофициально работали в интернет-магазине. В их обязанности входило решение различных конфликтных ситуаций, связанных с деятельностью магазина. У них изъяли оружие, банковские карты и мобильные телефоны.

Задержанным предъявлены обвинения по части второй статьи 126 УК РФ — похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.