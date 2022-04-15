Крид выбрал финалистов детского «Голоса» в своей команде

Егор Крид стал последним наставником, кому предстояло сделать выбор финалистов в детском «Голосе». В финал из его команды прошли Аделия Загребина и Шамиль Ибадов

В этапе поединков 15 участников команды наставник поделил на тройки, выбрав только одного победителя из трио. В следующий этап — «Песня на вылет» — прошли Елизавета Дименина, Федор Сорокин, Шамиль Ибадов, Аделия Загребина и Василиса Царская.

Далее участники исполнили по одной песне, с которыми выступали на слепых прослушиваниях. После этого Крид выбрал только двоих — Аделию Загребину и Шамиля Ибадова.

Елизавета Дименина, Федор Сорокин и Василиса Царская покинули проект. Но у них, как и у участников других команд, прошедших этап «Поединки», будет шанс побороться за финал с помощью зрительских голосов.

Насовсем в команде Крида из проекта выбыли Еванжелика Батаршина, Софья Соколова, Владислав Груздов, Марта Капелюш, Тимур Тян, Эрик Антонян, Ралина Ибраева, Алиса Винникова, Ульяна Петросян, Анастасия Ячменкина.