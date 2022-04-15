Крид выбрал финалистов детского «Голоса» в своей команде

Егор Крид стал последним наставником, кому предстояло сделать выбор финалистов в детском «Голосе». В финал из его команды прошли Аделия Загребина и Шамиль Ибадов
В этапе поединков 15 участников команды наставник поделил на тройки, выбрав только одного победителя из трио. В следующий этап — «Песня на вылет» — прошли Елизавета Дименина, Федор Сорокин, Шамиль Ибадов, Аделия Загребина и Василиса Царская.
Далее участники исполнили по одной песне, с которыми выступали на слепых прослушиваниях. После этого Крид выбрал только двоих — Аделию Загребину и Шамиля Ибадова.
Елизавета Дименина, Федор Сорокин и Василиса Царская покинули проект. Но у них, как и у участников других команд, прошедших этап «Поединки», будет шанс побороться за финал с помощью зрительских голосов.
Насовсем в команде Крида из проекта выбыли Еванжелика Батаршина, Софья Соколова, Владислав Груздов, Марта Капелюш, Тимур Тян, Эрик Антонян, Ралина Ибраева, Алиса Винникова, Ульяна Петросян, Анастасия Ячменкина.
GammiPluhЗачем нам отмена санкций? Нас они фактически все устраивают)
GammiPluhА кому стало трудно и не интересно жить в России просим уезжать в Литву, Польшу, да в хоть Испанию......
jeryakobЛегко пришли деньги- легко ушли
krasprolВ России как- "один с сошкой- семеро с ложкой" Комитеты-подкомитеты,управления,тресты,фонды и т.д.и т.п.......