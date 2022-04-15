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Крид выбрал финалистов детского «Голоса» в своей команде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос. Дети»

Егор Крид стал последним наставником, кому предстояло сделать выбор финалистов в детском «Голосе». В финал из его команды прошли Аделия Загребина и Шамиль Ибадов

В этапе поединков 15 участников команды наставник поделил на тройки, выбрав только одного победителя из трио. В следующий этап — «Песня на вылет» — прошли Елизавета Дименина, Федор Сорокин, Шамиль Ибадов, Аделия Загребина и Василиса Царская.

Далее участники исполнили по одной песне, с которыми выступали на слепых прослушиваниях. После этого Крид выбрал только двоих — Аделию Загребину и Шамиля Ибадова.

Елизавета Дименина, Федор Сорокин и Василиса Царская покинули проект. Но у них, как и у участников других команд, прошедших этап «Поединки», будет шанс побороться за финал с помощью зрительских голосов.

Насовсем в команде Крида из проекта выбыли Еванжелика Батаршина, Софья Соколова, Владислав Груздов, Марта Капелюш, Тимур Тян, Эрик Антонян, Ралина Ибраева, Алиса Винникова, Ульяна Петросян, Анастасия Ячменкина.

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Топ комментариев

GammiPluh

Зачем нам отмена санкций? Нас они фактически все устраивают)

GammiPluh

А кому стало трудно и не интересно жить в России просим уезжать в Литву, Польшу, да в хоть Испанию......

jeryakob

Легко пришли деньги- легко ушли

krasprol

В России как- "один с сошкой- семеро с ложкой" Комитеты-подкомитеты,управления,тресты,фонды и т.д.и т.п.......