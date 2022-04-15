НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Центробанк установил валютный курс на выходные

Источник:
Sibnet.ru
306 0
Фото: © Sibnet.ru

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 16-18 апреля в размере 80,04 рубля, сообщается на сайте регулятора. Это на 1 рубль 24,43 копейки ниже показателя предыдущего дня торгов.

Официальный курс евро понижен на 93,09 копейки — до 87,07 рубля. Рубль вырос после двухдневного падения. До этого российская валюта непрерывно дорожала на торгах почти четыре недели.

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс. Центробанк устанавливает официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30 по московскому времени.

Еще по теме
Найден самый богатый чиновник России
Путин раскрыл свои доходы за 2021 год
Кредитные карты Тинькофф Банка: все преимущества
Пенсии и соцвыплаты внепланово проиндексируют в России
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Водительские права продлят на три года
Канцлер Австрии напросился на встречу с Путиным
Врач предстанет перед судом за смерть съевшей йогурт девочки
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Обсуждение (0)
О самом главном
Приметы богатства: как притянуть деньги
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Вербное воскресенье: когда и как празднуют
Любовь и месть: как понять кошку
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Великий пост: календарь питания на семь недель
Все статьи
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
105
Боррель призвал решить конфликт России и Украины «на поле боя»
54
Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинцев
49
Боезапас сдетонировал на борту ракетного крейсера «Москва»
42
Более тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе
37
Флагманский крейсер «Москва» затонул