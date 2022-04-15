Центробанк установил валютный курс на выходные

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 16-18 апреля в размере 80,04 рубля, сообщается на сайте регулятора. Это на 1 рубль 24,43 копейки ниже показателя предыдущего дня торгов.

Официальный курс евро понижен на 93,09 копейки — до 87,07 рубля. Рубль вырос после двухдневного падения. До этого российская валюта непрерывно дорожала на торгах почти четыре недели.

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс. Центробанк устанавливает официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30 по московскому времени.