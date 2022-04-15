Результаты ЕГЭ опубликуют на портале «Госуслуг»

Участники Единого государственного экзамена 2022 года могут ознакомиться с его результатами на портале «Госуслуг», сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Чтобы получить результат, нужно авторизоваться на портале, зайти в раздел «Документы», а затем — в подраздел «Образование». Воспользоваться можно как обычным сайтом «Госуслуг», так и мобильным приложением.

«На Госуслугах доступны результаты участников ЕГЭ из всех регионов. По мере обработки результатов сейчас туда загружаются данные по досрочному периоду ЕГЭ», — отмечается в сообщении.

При этом сервис ознакомления с результатами ЕГЭ параллельно будет действовать на сайте Рособрнадзора. В этом году основной этап ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля. С 5 по 20 сентября состоится дополнительный период проведения экзамена.