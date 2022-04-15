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Результаты ЕГЭ опубликуют на портале «Госуслуг»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Участники Единого государственного экзамена 2022 года могут ознакомиться с его результатами на портале «Госуслуг», сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Чтобы получить результат, нужно авторизоваться на портале, зайти в раздел «Документы», а затем — в подраздел «Образование». Воспользоваться можно как обычным сайтом «Госуслуг», так и мобильным приложением.

«На Госуслугах доступны результаты участников ЕГЭ из всех регионов. По мере обработки результатов сейчас туда загружаются данные по досрочному периоду ЕГЭ», — отмечается в сообщении.

При этом сервис ознакомления с результатами ЕГЭ параллельно будет действовать на сайте Рособрнадзора. В этом году основной этап ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля. С 5 по 20 сентября состоится дополнительный период проведения экзамена.

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GammiPluh

Зачем нам отмена санкций? Нас они фактически все устраивают)

GammiPluh

А кому стало трудно и не интересно жить в России просим уезжать в Литву, Польшу, да в хоть Испанию......

jeryakob

Легко пришли деньги- легко ушли

Uynachalnica

А кто-то на почте что берет? Свои бы обязанности по доставке корреспонденции выполняли!