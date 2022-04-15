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Учредитель газеты на Алтае арестован по делу о фейках о ВС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Суд в Республике Алтай заключил под стражу учредителя газеты «Листок» Сергея Михайлова по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России на Украине, сообщил представитель Су СК по региону.

Ему предъявлено обвинение в двух преступлениях по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России»). Они объединены в одно производство.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, в марте и апреле этого года Михайлов опубликовал ложную информацию о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции на территории Украины.

Кроме того, как уточняет ТАСС, накануне Горно-Алтайский городско суд оштрафовал газету за публикацию ложной информации о действиях Вооруженных сил России на Украине. Юрлицу предъявлен штраф в 300 тыс. рублей, а директору ООО «ИД «Листок» –100 тыс. рублей.

Ранее по месту жительства Михайлова и его пособников сразу в нескольких регионах, а также в офисе редакции издательства в Горно-Алтайске проведены обыски. Самого Михайлова задержали в Москве, а затем отправили в Горно-Алтайск, где и состоялось заседание по избранию меры пресечения.

Статья 207.3 предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей.

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