Уголовные дела о распространении фейков о ВС возбудили на Алтае

Два уголовных дела по фактам публичного распространения заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России на Украине возбудили в Республике Алтай, сообщил представитель регионального следственного управления СК России. Задержан учредитель и редактора местной еженедельной газеты «Листок» Сергей Михайлов.

«По предварительным данным, в марте и апреле 2022 года Михайлов в сети "Интернет" и в печатном издании опубликовал ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции Вооруженными силами России на территории Украины. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», – сказал представитель ведомства агентству ТАСС.

Дела возбудили по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России»). Они объединены в одно производство.

Уточняется, что по месту жительства Михайлова и его пособников сразу в нескольких регионах, а также в офисе редакции издательства в Горно-Алтайске проведены обыски.

Статья 207.3 предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей.