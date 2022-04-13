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Уголовные дела о распространении фейков о ВС возбудили на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Два уголовных дела по фактам публичного распространения заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России на Украине возбудили в Республике Алтай, сообщил представитель регионального следственного управления СК России. Задержан учредитель и редактора местной еженедельной газеты «Листок» Сергей Михайлов.

«По предварительным данным, в марте и апреле 2022 года Михайлов в сети "Интернет" и в печатном издании опубликовал ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции Вооруженными силами России на территории Украины. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», – сказал представитель ведомства агентству ТАСС.

Дела возбудили по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России»). Они объединены в одно производство.

Уточняется, что по месту жительства Михайлова и его пособников сразу в нескольких регионах, а также в офисе редакции издательства в Горно-Алтайске проведены обыски.

Статья 207.3 предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей.

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Топ комментариев

antibacila

Иркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".

Очаков

А он прятался разве? Находился под домашним арестом.

GammiPluh

Да какая разница, он обычный оппозиционный политик... толку от политиков сейчас нуль

Killer1974

Ты должен быть на Азовсталь! Хотя, ты случаем не от туда "стреляешь" буквами?