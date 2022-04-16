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Противопожарный режим ввели в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов Sibnet.ru

Губернатор Новосибирской области подписал постановление о введении в регионе особого противопожарного режима с 15 апреля, сообщается на сайте правительства региона.

В период действия режима запрещены любые действия с огнем на открытых территориях. Нельзя разводить костры и готовить шашлыки на открытом огне, даже если для этого используются мангалы.

Сотрудники ГУ МЧС в Новосибирской области проведут в выходные рейды по дачным обществам и частному сектору.

Штрафы для дачников: сорняки, огонь и мойка машины

За нарушение противопожарного режима садоводу грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц наказание составит от 6 до 15 тысяч рублей, для юридических — от 150 до 200 тысяч рублей.

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