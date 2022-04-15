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Северное сияние в Новосибирске попало на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Астрофотограф Алексей Поляков снял на видео северное сияние в Новосибирске в ночь на пятницу, явление было видно из-за сильной солнечной активности.

«Вчера сияние очень динамично развивалось, была кратковременная буря G3 (сильная магнитная буря), было видно световые столбы. Цвет очень хорошо было видно», — сказал Sibnet.ru Поляков.

Он отметил, что снимал с 22.30 до 12.00 в 20 километрах от Новосибирска, вдали от огней города. По словам, Полякова, такие явления еще будут видны в Новосибирской области, потому что до 2025-2026 годы будет максимум активности Солнца.

Северное или полярное сияние — свечение верхних слоев атмосферы из-за взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Явление возникает не только зимой, но и осенью в районе полярного круга.

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Наука #Космос #Новосибирск #Видеоновости
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