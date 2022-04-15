Бычка и Мышку разоблачат на «Маске» в новом выпуске

Первый полуфинал шоу «Маска» на НТВ покажут 17 апреля, в новом выпуске появятся два новых участника, которые выступят в масках Бычка и Мышки.

Пришедшие участники выступят с музыкальным номером, затем дадут несколько подсказок жюри и снимут маски. Также в проект вернется Заяц из второго сезона, чтобы сделать подарок ко дню рождения Валерии.

Сейчас в третьем сезоне «Маски» осталось шесть участников — Анубис, Дракон, Козерог, Монстрик, Мухомор и Пчела. Один из них также покинет проект, сняв маску.

Ранее маски уже сняли Пес (Роман Костомаров), Павлин (Альбина Джанабаева), Лошадь (Нонна Гришаева), Джокер (Наваи Бакиров), Осьминог (Наталья Подольская), Леопард (Мари Краймбрери), Малыш (Руслан Алехно), Пончик (Ирина Понаровская).