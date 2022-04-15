Байден заявил о готовности приехать в Киев

Президент Соедиенных Штатов Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о том, готов ли он поехать на Украину, сообщает пресс-служба Белого дома.

Президента спросили, планируется ли направить высокопоставленных чиновников с визитом на Украину. Байден ответил, что это решается сейчас. Затем журналист спросил, кого отправит Вашингтон. Президент ответил вопросом, готов ли журналист поехать в Киев. «А вы?» — переспросил журналист. «Да», — приводит РБК ответ президента США.

В середине апреля Politico со ссылкой на источники сообщило об обсуждении поездки высокопоставленного американского представителя в Киев. Финального решения пока не достигли, допускался визит Байдена или вице-президента Камалы Харрис.

Источники добавили, что сроки поездки в Киев пока не определены, ее могут вообще отменить из-за «нестабильного характера военных действий».

Ранее Киев посетили, в частности, премьеры Великобритании — Борис Джонсон, Польши — Матеуш Моравецкий, Чехии — Петр Фиала и Словении — Янез Янша.

Французский президент Эмманюэль Макрон сообщал о готовности нанести визит в Киев, но лишь в том случае, если это принесет результаты. Он добавил, что не намерен «поддаваться моде» на поездки политиков в Киев.