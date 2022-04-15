Флагманский крейсер «Москва» затонул

Флагман Черноморского флота крейсер «Москва» затонул после пожара и детонации боеприпасов, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — говорится в сообщении.

В ночь на 14 апреля Минобороны сообщило о пожаре на борту крейсера. Его причины не назывались. В результате возгорания боеприпасы сдетонировали, флагман получил серьезные повреждения. Экипаж корабля был эвакуирован.

Позднее российское военное ведомство уточнило, что крейсер сохраняет плавучесть, его основное ракетное вооружение не повреждено, предпринимаются меры по буксировке крейсера в порт.

«Москва» — головной корабль проекта 1164 «Атлант», был введен в эксплуатацию в 1983 году под наименованием «Слава». В 1996 году крейсер получил свое нынешнее название. Основное ударное вооружение корабля — 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан».