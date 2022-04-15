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Белка из «Ледникового периода» съела желудь

Источник:
Sibnet.ru
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Анимационная студия Blue Sky выпустила прощальный ролик, в котором знаменитая белка Скрат все-таки съела желудь, за которым охотилась с 2002 года, когда вышел мультфильм «Ледниковый период».

Видео под названием «The End» появилось на YouTube. В ролике саблезубая белка сначала находит лакомство, которое так долго ускользало от нее, а затем неторопливо съедает желудь, после чего удаляется.

«В последние дни работы Blue Sky Studios небольшая группа наших художников собралась вместе, чтобы сделать финальный ролик. Это прощание, проводы на наших условиях», — подписали видео представители студии.

Американская мультипликационная студия Blue Sky Studios была закрыта из-за финансовых трудностей, возникших в результате пандемии коронавируса. Последним проектом студии стала серия короткометражек «Ледниковый период: истории Скрата».

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