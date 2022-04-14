США назвали условие для отмены санкций против России

Вашингтон готов рассмотреть отмену части санкций против России в случае достижения договоренностей между Москвой и Киевом, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Многое зависит от того, о чем договорится Украина на консультациях с нами и Европой. Мы не собираемся через голову Украины заключать сделку, в рамках которой мы отменим кучу санкций, введенных против России», — сказал чиновник.

По его словам, если некоторая мера по смягчению санкций будет включена в какое-то заслуживающее доверия дипломатическое решение, возглавляемое Украиной, то США с «радостью обсудит» данные меры.

Президент Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. После этого США и ряд других стран ввели против России масштабные санкции.