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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США назвали условие для отмены санкций против России

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Вашингтон готов рассмотреть отмену части санкций против России в случае достижения договоренностей между Москвой и Киевом, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Многое зависит от того, о чем договорится Украина на консультациях с нами и Европой. Мы не собираемся через голову Украины заключать сделку, в рамках которой мы отменим кучу санкций, введенных против России», — сказал чиновник.

По его словам, если некоторая мера по смягчению санкций будет включена в какое-то заслуживающее доверия дипломатическое решение, возглавляемое Украиной, то США с «радостью обсудит» данные меры.

Президент Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. После этого США и ряд других стран ввели против России масштабные санкции.

Тема: Военная операция на Украине
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