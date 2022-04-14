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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Аналитик пообещал падение цен на авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Цены на автомобили в России упадут на 10-25%, спрогнозировал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Спад цен на вторичном авторынке продолжается уже примерно месяц, после того как они достигли пика в начале марта. Подержанный автотранспорт уже потерял не менее 10%, а по ряду моделей снижение может достичь 25%, цитирует Вавилова агентство «Прайм».

Эксперт связал рост цен с непомерными аппетитами продавцов, которые выросли за два года чуть ли не в полтора раза, а также снижением спроса как на сами автомобили, так и на подорожавшие кредиты.

Новые машины азиатских производителей с текущих уровней могут подешеветь еще на 10-15 процентов на фоне стабилизации курса рубля и решения проблем с логистикой.

Европейские концерны также не будут задирать ценник после возвращения — им нужно компенсировать упавшую прибыль.

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Авто #Авторынок #Торговля
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