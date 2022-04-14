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Забайкальский край стал лидером по росту зарплат в регионах
России, в нем за год зарплата выросла на 5,4 тысячи рублей, сообщает служба
исследований hh.ru.
Работодатели стали предлагать зарплату на 5,4 тысячи рублей
больше, чем год назад в Забайкальском крае (до 59, 6 тысячи рублей). Регион
стал лидером в России по росту зарплатных предложений.
Среди регионов Сибири в 20 регионов с ростом зарплат вошли
также Кемеровская область (плюс 3,5 тысячи рублей до 44, 4 тысячи рублей)
и Красноярский край (плюс 3,4 тысячи рублей до 54,4 тысячи рублей).
В Новосибирской области среднее предложение работодателей
выросло на 3,4 тысячи рублей – с 48, 3 тысячи рублей в марте 2021 года до 51, 7
тысячи рублей в марте 2022 года.