Забайкальский край стал лидером по росту зарплат в регионах России, в нем за год зарплата выросла на 5,4 тысячи рублей, сообщает служба исследований hh.ru.

Работодатели стали предлагать зарплату на 5,4 тысячи рублей больше, чем год назад в Забайкальском крае (до 59, 6 тысячи рублей). Регион стал лидером в России по росту зарплатных предложений.

Среди регионов Сибири в 20 регионов с ростом зарплат вошли также Кемеровская область (плюс 3,5 тысячи рублей до 44, 4 тысячи рублей) и Красноярский край (плюс 3,4 тысячи рублей до 54,4 тысячи рублей).

В Новосибирской области среднее предложение работодателей выросло на 3,4 тысячи рублей – с 48, 3 тысячи рублей в марте 2021 года до 51, 7 тысячи рублей в марте 2022 года.