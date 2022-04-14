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Забайкальский край стал лидером по росту зарплат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Забайкальский край стал лидером по росту зарплат в регионах России, в нем за год зарплата выросла на 5,4 тысячи рублей, сообщает служба исследований hh.ru.

Работодатели стали предлагать зарплату на 5,4 тысячи рублей больше, чем год назад в Забайкальском крае (до 59, 6 тысячи рублей). Регион стал лидером в России по росту зарплатных предложений. 

Среди регионов Сибири в 20 регионов с ростом зарплат вошли также Кемеровская область (плюс 3,5 тысячи рублей до 44, 4 тысячи рублей) и Красноярский край (плюс 3,4 тысячи рублей до 54,4 тысячи рублей).

В Новосибирской области среднее предложение работодателей выросло на 3,4 тысячи рублей – с 48, 3 тысячи рублей в марте 2021 года до 51, 7 тысячи рублей в марте 2022 года.

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Экономика #Деньги #Забайкалье #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск
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Топ комментариев

antibacila

Иркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".

Очаков

А он прятался разве? Находился под домашним арестом.

Killer1974

Ты должен быть на Азовсталь! Хотя, ты случаем не от туда "стреляешь" буквами?

-Керя-

Это как при рекордном улове горбуши рыбу выбрасывали что бы цену не уранить (2018 год вроде)