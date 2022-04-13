Россия пообещала дружественным странам нефть по заманчивым ценам

Россия готова продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом ценовом диапазоне, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.

Министр отказался давать комментарий по поводу возможного уровня цен после вероятного запрета на покупку российской нефти. «Никто ранее не учитывал изменение геополитической и экономической ситуации», — сказал в интервью «Известиям» Шульгинов.

«Стоимость нефти в пределах 80-150 долларов за баррель в принципе возможна, но наша задача заключается не в угадывании, сколько будет стоить нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли. Мы готовы продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом диапазоне цен», — сказал министр.

Шульгинов также заметил, что выход иностранных игроков из акционерного капитала российских «нефтяных и энергетических компаний" можно назвать пока «гипотетическим».