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Россия пообещала дружественным странам нефть по заманчивым ценам

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Россия готова продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом ценовом диапазоне, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.

Министр отказался давать комментарий по поводу возможного уровня цен после вероятного запрета на покупку российской нефти. «Никто ранее не учитывал изменение геополитической и экономической ситуации», — сказал в интервью «Известиям» Шульгинов.

«Стоимость нефти в пределах 80-150 долларов за баррель в принципе возможна, но наша задача заключается не в угадывании, сколько будет стоить нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли. Мы готовы продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом диапазоне цен», — сказал министр.

Шульгинов также заметил, что выход иностранных игроков из акционерного капитала российских «нефтяных и энергетических компаний" можно назвать пока «гипотетическим».

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Экономика #Недра и ТЭК
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