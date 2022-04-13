Более 1 тысячи морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник сдались в Мариуполе в плен, среди сдавшихся сотни раненых, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров

Кадыров назвал это решение правильным, потому что российские войска «все равно продолжили бы освобождение Мариуполя до победного конца». «Спасибо, что решились на этот шаг», — написал он во своем телеграм-канале.

Глава Чечни Рамазан Кадыров призвал остальных украинских военных последовать примеру сдавшихся морпехов. «Не стоит бояться. Подумайте о родных, раненых, о своих и чужих жизнях, о том, как шальная пуля может принести в дом трагедию», — написал Кадыров.

По его словам, «бойцы ВСУ не знают, что делать с ранеными, не понимают, куда обращаться и что делать дальше, ведь сопротивление бесполезно, а боевых сил практически не осталось». «Действуют только отдельные малочисленные группы, которые почему-то боятся выйти с белым флагом к российским войскам», — написал Кадыров.

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе сейчас находится около 200 раненых, которые не могут получить медпомощь. «Для них и всех остальных будет лучше закончить это бессмысленное противостояние и вернуться к родным домой», — считает Кадыров. Глава Чечни отметил, что российская сторона «по-человечески» обращается с пленными.

Россия 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию с целью защиты Донбасса. В середине марта Минобороны сообщило о боях в центре Мариуполя. В апреля украинские военные в этом городе начали массово сдаваться в плен.