Путин назвал происходящее на Украине трагедией

Происходящее на Украине — это трагедия, но никакого выбора у России не было, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
Он также отметил, что блицкриг, на который рассчитывал Запад, вводя санкции против России, не состоялся. При этом российский лидер добавил, что рассчитывает на здравый смысл западных политиков, они должны одуматься и принять «сбалансированные решения».
Путин подчеркнул, что экономика России и финансовая система страны достаточно прочно стоят на ногах, однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе риски влияния санкций могут нарастать.
Переговоры Путина и Лукашенко продлились почти 3 часа. В частности, главы государств обсудили формирование единого оборонного пространства и вопросы безопасности, а также ход спецоперации на Украине.
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