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Путин заявил о неизбежности конфликта с Украиной

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Столкновение с антироссийскими силами, взращивавшимися на Украине, было неизбежно — это просто вопрос времени, заявил президент России Владимир Путин.

«Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма», — цитирует ТАСС Путина. «Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки», — добавил он.

По словам президента России, последующие события показали, насколько глубоко проросли неонацистские идеи на Украине. «Это очевидный факт. Неонацизм, к сожалению, стал фактом жизни достаточно большой, близкой нам страны. Это очевидная вещь: это было неизбежно, вопрос был только во времени», — отметил он.

Путин отметил, что, добиваясь целей специальной военной операции, Россия помогает людям Донбасса, а с другой стороны, «предпринимает меры обеспечения безопасности самой России».

«Очевидно, что другого выбора у нас не было, это правильно. А то, что цели будут достигнуты, нет никаких сомнений», — заключил президент.

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