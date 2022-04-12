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Бритни Спирс сообщила о третьей беременности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Glenn Francis / CC BY-SA 4.0

Бритни Спирс сообщила, что ждет ребенка от своего жениха Сэма Астари. У 40-летней певицы уже есть двое детей.

«Я так сильно похудела. Думала, боже, что с моим желудком? И вот я сделала тест на беременность, и... Ну что ж, у меня будет ребенок!» — написала Спирс в соцсети.

Старшим сыновьям — Джейдену и Шону, отец которых танцор Кевин Федерлайн, уже 15 и 16 лет.

Из-за того, что Бритни Спирс долгое время находилась под опекой, отец не разрешал ей заводить детей. В 2021 году певица освободилась от опеки.

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