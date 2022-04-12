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Путин прилетел в Благовещенск для встречи с Лукашенко

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба президента России

Владимир Путин прибыл в Благовещенск, где у него пройдут переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.

«Перед двусторонней встречей главы государств осмотрят с вертолета строительство космодрома Восточный и инфраструктурных объектов, а затем пообщаются с работниками и наградят летчиков-космонавтов», — рассказали РИА Новости в пресс-службе Кремля.

В ходе переговоров политики обсудят развитие двустороннего сотрудничества, по итогам встречи ожидается совместная пресс-конференция.

Как сообщали пресс-служба Лукашенко, белорусский лидер уже прилетел в Благовещенск. Помимо посещения Восточного и переговоров с Путиным у него запланирована встреча во Владивостоке с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

«На космодроме президенты в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события на Украине», — уточнила пресс-служба Лукашенко.

По итогам переговоров главы государств встретятся с представителями белорусских и российских СМИ.

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