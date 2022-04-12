Елена Блиновская «переехала» в телевизор

Блогер Елена Блиновская, известная курсами по исполнению желаний, появилась в роликах в эфире ТВ-3, сообщила пресс-служба телеканала.
Блиновская стала главной героиней имидж-роликов канала. Сюжеты видео отражают главные мотивы жизненных преображений блогера. Например, в одном из роликов показано, как с помощью мечты можно выбраться из маленького города и изменить свою реальность.
По словам Блиновской, ей много раз поступали предложения о работе на телевидении, но она отказывалась. Но проект на ТВ-3 ей так понравился, что она даже расплакалась на презентации.
Блиновская прославилась благодаря марафонам желаний, где учила подписчиков в соцсетях правильно формировать желания и обретать благополучие.
В январе на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» вышло интервью с Блиновской, где Ксения Собчак отнесла блогера к инфоцыганам и выставила в дурном свете. Это видео собрало 12 миллионов просмотров, став самым популярным и обсуждаемым на канале.
sib_man9австрийская сторона попросила без свидетелей что-бы потом рассказать какой жесткий и бескомпромиссный...
PARTIZAN88Да славик, их ооооочень много и даже есть прогнозы, что год закончится с профицитом бюджета (с излишками...
slavayninэто не санкции,это какой то позор.
agerс преступниками переговоры не ведут