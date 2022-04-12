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Регионы сравнили по уровню кредитных просрочек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Самые дисциплинированные заемщики живут в Крыму, в Сибири лучше других платят по кредитам в Томской области, сообщается в рейтинге РИА Новости на основе данных Центробанка.

Лидерами по платежной дисциплине в выплате банковских кредитов с заметным отрывом стали Севастополь, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Крым.

Среди сибирских регионов выше всего в рейтинге Томская область. Там процент просроченных кредитов ниже, чем в других регионах Сибири.

При этом хорошо повысилась платежная дисциплина в Туве и Бурятии, там стали чаще кредитовать. Омская и Кемеровская область оказались ниже других регионов Сибири в рейтинге, там гораздо чаще задерживают платежи банкам.

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