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Минпросвещения предложило уравнять буквы «е» и «ё»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Минпросвещения предложило писать букву «ё» по желанию, следует из проекта постановления министерства «Об утверждении основных правил русской орфографии».

В частности, такое написание будет допустимым в официальных документах. «Буква "ё" в обычных текстах используется по желанию пишущего; допускается использование вместо нее буквы е», — говорится в постановлении.

Отмечается, что буква «ё» может использоваться в специальных, учебных текстах, в словарях для указания правильного ударения, или когда необходимо обозначить понимание слова, которое можно прочитать двояко.

Кроме этого, «ё» рекомендуется использовать, когда используемое слово недостаточно известно или имеет распространенное неправильное произношение, а также в именах собственных — фамилиях и географических названиях.

При этом во всех указанных случаях использование буквы «ё» не является обязательным. В пояснительной записке к проекту уточняется, что окончательный вариант свода правил планируется завершить к концу 2023 года.

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Топ комментариев

ifhbrjd

Хоть бы один конкретный пример привел, что ли. Может, у них там в буфете цены снизились?

Иркут 69

Совок в чистом виде... ст. 88 УК РСФСР (незаконный оборот валюты) Back in USSR 😀

jeryakob

капусты маленький вилок 200р . кто к этому причастен

ager

с преступниками переговоры не ведут