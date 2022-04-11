Минпросвещения предложило уравнять буквы «е» и «ё»

Минпросвещения предложило писать букву «ё» по желанию, следует из проекта постановления министерства «Об утверждении основных правил русской орфографии».

В частности, такое написание будет допустимым в официальных документах. «Буква "ё" в обычных текстах используется по желанию пишущего; допускается использование вместо нее буквы е», — говорится в постановлении.

Отмечается, что буква «ё» может использоваться в специальных, учебных текстах, в словарях для указания правильного ударения, или когда необходимо обозначить понимание слова, которое можно прочитать двояко.

Кроме этого, «ё» рекомендуется использовать, когда используемое слово недостаточно известно или имеет распространенное неправильное произношение, а также в именах собственных — фамилиях и географических названиях.

При этом во всех указанных случаях использование буквы «ё» не является обязательным. В пояснительной записке к проекту уточняется, что окончательный вариант свода правил планируется завершить к концу 2023 года.