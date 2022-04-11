УАЗ приостановит производство автомобилей

Ульяновский автомобильный завод объявит корпоративный отпуск в первой половине мая, сообщает пресс-служба производителя.

С учетом государственных праздников и выходных дней, нерабочие дни продлятся с 30 апреля по 15 мая. Автомобили в этот период будут отгружаться в плановом порядке, а на предприятии проведут ремонт оборудования, отмечается в сообщении.

Планируется, что производство автомобилей возобновится 16 мая. При этом не задействованные в производственном процессе сотрудники смогут воспользоваться частью ежегодного оплаченного отпуска.

«УАЗ» уже прерывал сборку автомобилей для проведения внеплановой инвентаризации в середине марта. Большинство производственных участков автозавода работали в обычном режиме, в кратковременный простой выводилась лишь часть персонала.