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УАЗ приостановит производство автомобилей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба УАЗ

Ульяновский автомобильный завод объявит корпоративный отпуск в первой половине мая, сообщает пресс-служба производителя.

С учетом государственных праздников и выходных дней, нерабочие дни продлятся с 30 апреля по 15 мая. Автомобили в этот период будут отгружаться в плановом порядке, а на предприятии проведут ремонт оборудования, отмечается в сообщении.

Планируется, что производство автомобилей возобновится 16 мая. При этом не задействованные в производственном процессе сотрудники смогут воспользоваться частью ежегодного оплаченного отпуска.

«УАЗ» уже прерывал сборку автомобилей для проведения внеплановой инвентаризации в середине марта. Большинство производственных участков автозавода работали в обычном режиме, в кратковременный простой выводилась лишь часть персонала.

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