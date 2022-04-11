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«ИрАэро» запустит полеты в Израиль на SuperJet 100

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/iraero

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» запустит полеты из Москвы в Тель-Авив на Sukhoi SuperJet 100, сообщает пресс-служба авиакомпании.

С 18 апреля «ИрАэро» приступает к полетам по маршруту Москва (Домодедово) - Тель-Авив - Москва. Рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi SuperJet 100 по понедельникам, средам, четвергам и субботам на период действия временно переданного допуска.

«Закрытое воздушное пространство над южной частью России пока приходится огибать через Казахстан. В связи с этим в аэропорту Минеральных Вод будет выполняться краткосрочная техническая посадка для дозаправки. Все таможенные и пограничные формальности пассажиры при этом будут проходить в Московском аэропорту Домодедово», — сказал замгенерального директора «ИрАэро» Сергей Крупнов.

Пассажирам рейса Москва - Тель-Авив - Москва будет предложено двухразовое питание и провоз одного места багажа. Билеты будут стоить от 18,7 тысячи рублей.

Эксплуатация SSJ100 в «ИрАэро» сопровождалась конфликтами с его производителем «Гражданские самолеты Сухого». В 2020 году авиакомпания требовала от ГСС возместить 1,9 миллиарда убытков из-за неудовлетворительного технического состояния самолетов.

«Когда его (опыт) копишь в экстремальных условиях фактически войны с самолетом, он очень быстро трансформируется в качественный опыт. Мы научились предугадывать его отказы, скомплектовали определенный перечень агрегатов, блоков, который не позволял допускать поломок», – говорил СМИ гендиректор и совладелец «ИрАэро» Юрий Лапин.

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Топ комментариев

mosquito__2010

В целом нет, только обкакались серьезно, аж но в радиоэфир вышли.

pepelmetal

Вообще без разницы что с ними, они пособники террористов!

ifhbrjd

Хоть бы один конкретный пример привел, что ли. Может, у них там в буфете цены снизились?

karuto

Зеленский выступает за, потом против, потом опять за. Все зависит от размера дозы для пианиста. О чем...