«ИрАэро» запустит полеты в Израиль на SuperJet 100

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» запустит полеты из Москвы в Тель-Авив на Sukhoi SuperJet 100, сообщает пресс-служба авиакомпании.

С 18 апреля «ИрАэро» приступает к полетам по маршруту Москва (Домодедово) - Тель-Авив - Москва. Рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi SuperJet 100 по понедельникам, средам, четвергам и субботам на период действия временно переданного допуска.

«Закрытое воздушное пространство над южной частью России пока приходится огибать через Казахстан. В связи с этим в аэропорту Минеральных Вод будет выполняться краткосрочная техническая посадка для дозаправки. Все таможенные и пограничные формальности пассажиры при этом будут проходить в Московском аэропорту Домодедово», — сказал замгенерального директора «ИрАэро» Сергей Крупнов.

Пассажирам рейса Москва - Тель-Авив - Москва будет предложено двухразовое питание и провоз одного места багажа. Билеты будут стоить от 18,7 тысячи рублей.

Эксплуатация SSJ100 в «ИрАэро» сопровождалась конфликтами с его производителем «Гражданские самолеты Сухого». В 2020 году авиакомпания требовала от ГСС возместить 1,9 миллиарда убытков из-за неудовлетворительного технического состояния самолетов.

«Когда его (опыт) копишь в экстремальных условиях фактически войны с самолетом, он очень быстро трансформируется в качественный опыт. Мы научились предугадывать его отказы, скомплектовали определенный перечень агрегатов, блоков, который не позволял допускать поломок», – говорил СМИ гендиректор и совладелец «ИрАэро» Юрий Лапин.