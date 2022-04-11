Эксперт объяснил, почему китайские авто не спасут российский рынок

Китайские автомобили не смогут полностью заместить потери на российском авторынке в случае ухода европейских брендов, так как их количество пока невелико, сообщил генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

«В худшем сценарии даже китайские автомобили не спасут рынок. Нужно понимать, что из 1,5 миллиона машин, которые продаются у нас в последние годы, китайских — несколько сотен тысяч», — цитирует «Российская газета» Мигаля.

По его словам, полностью заместить потери и стать альтернативой у китайских брендов не получится. Даже если они нарастят мощности вдвое, на это потребуется минимум пять лет.

На складах дилеров и импортеров в России на сегодняшний день находится как минимум 150 тысяч машин, которые будут продаваться в ближайшие месяцы. Ожидается, запасы будут пополняться за счет возобновления производства на ряде российских автозаводов, а также поставок импортных иномарок из дружественных стран, таких как Китай.