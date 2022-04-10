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Пончика разоблачили на шоу «Маска»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Маска»

Мухомор, Пчела и Пончик попали в номинацию в девятом выпуске шоу «Маска», члены жюри решили снять маску с Пончика.

Мухомора спасли зрители. Жюри оставили в проекте Пчелу, а маску выпало снять Пончику. Филипп Киркоров решил, что под маской скрывается Наргиз Закирова, Регина Тодоренко подумала, что это актриса Ия Нинидзе.

Другие члены жюри — Тимур Родригез, Валерия и Тимур Батрутдинов — разоблачили Пончика, под маской скрывалась певица Ирина Понаровская.

В третьем сезоне шоу «Маска» приняли участие 14 артистов: Малыш, Дракон, Павлин, Пончик, Анубис, Козерог, Пчела, Лошадь, Монстрик, Леопард, Джокер, Пес, Осьминог и Мухомор.

Ранее маски уже сняли Пес (Роман Костомаров), Павлин (Альбина Джанабаева), Лошадь (Нонна Гришаева), Джокер (Наваи Бакиров), Осьминог (Наталья Подольская), Леопард (Мари Краймбрери), Малыш (Руслан Алехно).

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mosquito__2010

В целом нет, только обкакались серьезно, аж но в радиоэфир вышли.

pepelmetal

Вообще без разницы что с ними, они пособники террористов!

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