Банки пересмотрят ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки пересмотрят ставки по ипотечным программам, кредитам и вкладам после внепланового снижения ключевой ставки Центробанком с 20% до 17% годовых.

Так, ВТБ намерен в ближайшее время принять решение о снижении ставок по потребительским кредитам, а также улучшить условия по своим ипотечным программам, передает РИА Новости. Изменять ставки с ориентацией на рынок также намерены МКБ, Экспобанк, Росбанк.

Банк «Хоум кредит» заявил, что «будет устанавливать ставки по своим кредитным и сберегательным продуктам на основе всесторонней оценки ее динамики». О планах пересмотреть ставки в ближайшее время сообщил банки «Открытие» и «Уралсиб».

«Абсолют банк» намерен уменьшить ставки по кредитам и вкладам, ставки по ипотеке могут понизить на 3–4 процентных пункта. «МТС банк» в апреле планирует снизить ставки по потребительским кредитам, в дальнейшем будет принято решение по срочным вкладам.

«Почта банк» намерен понизить ставки на следующей неделе. «Ренессанс Кредит» допустил пересмотр ставок в конце апреля на 1–2 процентных пункта при условии последующего понижения ключевой ставки ЦБ.

В конце февраля Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, 8 апреля регулятор понизил ее до 17%. Комментируя свое решение, Банк России отметил, что «риски для финансовой стабильности сохраняются», но на сегодня перестали нарастать.