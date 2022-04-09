Ученые омолодили человеческие клетки на 30 лет

Британские ученые смогли омолодить клетки кожи человека на 30 лет, для этого они использовали включение генов, которые отвечают за работу стволовых клеток.

Специалисты разработали систему, позволяющую временно активировать четыре ключевых гена MYC, OCT4, SOX2 и KLF4, отвечающих за рост эмбриональных стволовых клеток, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом eLife.

Первые опыты по возможному включению генов, отвечающих за омоложение организма, были проведены еще в 2016 году на мышах. В итоге они прожили на 20% дольше. Теперь ее применили на человеческих клетках, собранных у добровольцев.

Эксперимент показал, что такая методика омолодила культуры клеток кожи на 10–30 лет в зависимости от того, насколько долго оставались активными ключевые гены. В частности, клетки кожи стали вырабатывать больше коллагена, интенсивнее делиться и активизировали другие процессы.

Ученые отметили, что особенно многообещающим выглядит то, что омоложение привело к снижению активности генов, связанных со старческими болезнями. Разработка может стать прорывной для решения проблемы омоложения организма пожилых людей.