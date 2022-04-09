Saxo Bank закроет счета клиентов из России

Датский Saxo Bank предупредил российских клиентов о том, что с 6 июня закроет их брокерские счета из-за введенных санкций.
До этого срока россияне должны либо закрыть все позиции и вывести деньги, либо перевести активы другому брокеру. Если клиент не сделает это, то банк сам переведет деньги на последний счет, который использовался для пополнения его брокерского счета, пишет РБК.
В письме клиентам указывается, что банк «вынужден воспользоваться своим правом прекратить работу» с ними из-за санкций, введенных в отношении России. Если клиент решит перевести бумаги к другому брокеру, перевод будет «подлежать дополнительной проверке».
Отмечается, что ограничения также касаются на граждан Белоруссии. При этом если у гражданина России или Белоруссии есть резидентство в одной из стран Евросоюза, их счета не будут закрыты.
GammiPluhне ожидал Люсенька Арестович что пол ракеты рядышком лежать будет
GammiPluhКакого факта? Ну приведите факты... доказательства у вас все время строятся как бы это не было парадоксально...
c2h5oh76никогда не было у него фактов и не будет, одна сплошная писанина, когда его тыкаешь носом в факты, он...
GammiPluhЯ уверен что звание у вас есть в какой-нибудь 72 ЦИПсО и с уверенностью могу утверждать что опровергнуть...