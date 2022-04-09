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Saxo Bank закроет счета клиентов из России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Lars Mongs / CC BY 4.0

Датский Saxo Bank предупредил российских клиентов о том, что с 6 июня закроет их брокерские счета из-за введенных санкций.

До этого срока россияне должны либо закрыть все позиции и вывести деньги, либо перевести активы другому брокеру. Если клиент не сделает это, то банк сам переведет деньги на последний счет, который использовался для пополнения его брокерского счета, пишет РБК.

В письме клиентам указывается, что банк «вынужден воспользоваться своим правом прекратить работу» с ними из-за санкций, введенных в отношении России. Если клиент решит перевести бумаги к другому брокеру, перевод будет «подлежать дополнительной проверке».

Отмечается, что ограничения также касаются на граждан Белоруссии. При этом если у гражданина России или Белоруссии есть резидентство в одной из стран Евросоюза, их счета не будут закрыты.

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