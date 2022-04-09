НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Кинотеатры России показали худшие за пять лет кассовые сборы

Источник:
Sibnet.ru
364 6
Фото: © Sibnet.ru

Март стал самым слабым месяцем по кассовым сборам за последние пять лет, суммарные сборы за этот период составили 2,1 миллиарда рублей, что на 45% меньше кассы марта 2021 года.

Посещаемость кинотеатров упала еще более существенно: в марте кинотеатры продали 7,6 миллиона билетов, что на 50% меньше, чем в марте 2021-го, и на 20% хуже по сравнению с февралем, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Причина низких сборов и посещаемости очевидна — приостановка работы в России всех голливудских киностудий. Российский кинопрокат лишился таких премьер, как «Бэтмен» Метта Ривза и «Морбиуса» от Marvel.

Ранее кинотеатры попросили помощиу государства. По их мнению, Минкульт России и Фонд кино обязаны в кратчайшие сроки разработать и начать реализацию программы поддержки проката отечественного кино в кинотеатрах страны в объеме не меньше, чем это было во времена ковидных ограничений.

Еще по теме
Составлен рейтинг популярных сериалов из онлайн‑кинотеатров
Российским кинотеатрам предсказали советско-китайскую модель проката
Мультфильм «Мальчик‑дельфин» выходит в прокат
HBO снимет два новых сериала по «Шерлоку Холмсу»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Политический провидец: что предсказал Жириновский
Пригожин объяснил, почему шоу «Маска» не сняли с эфира
Московский суд вызвал Чубайса на допрос
Разработчик World of Tanks покинет Россию
Обсуждение (6)
Картина дня
Сбербанк запретил валютные переводы за рубеж
Росстат назвал численность населения России
Банк России снизил ключевую ставку до 17%
ВОЗ напугал самый заразный штамм коронавируса XE
О самом главном
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Любовь и месть: как понять кошку
Великий пост: календарь питания на семь недель
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Все статьи
Самое обсуждаемое
82
Десятки людей погибли при ударе «Точкой У» по Краматорску
45
США запустят ленд-лиз для Украины
41
Умер Владимир Жириновский
37
США разрешили поставку интернет‑оборудования в Россию
31
Путин увидел рост цен и дефицит продуктов на Западе