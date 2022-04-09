Кинотеатры России показали худшие за пять лет кассовые сборы

Март стал самым слабым месяцем по кассовым сборам за последние пять лет, суммарные сборы за этот период составили 2,1 миллиарда рублей, что на 45% меньше кассы марта 2021 года.

Посещаемость кинотеатров упала еще более существенно: в марте кинотеатры продали 7,6 миллиона билетов, что на 50% меньше, чем в марте 2021-го, и на 20% хуже по сравнению с февралем, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Причина низких сборов и посещаемости очевидна — приостановка работы в России всех голливудских киностудий. Российский кинопрокат лишился таких премьер, как «Бэтмен» Метта Ривза и «Морбиуса» от Marvel.

Ранее кинотеатры попросили помощиу государства. По их мнению, Минкульт России и Фонд кино обязаны в кратчайшие сроки разработать и начать реализацию программы поддержки проката отечественного кино в кинотеатрах страны в объеме не меньше, чем это было во времена ковидных ограничений.