Десятки людей погибли при ударе «Точкой У» по Краматорску

Около 30 человек погибли и примерно 100 получили ранения в результате удара украинских военных ракетой «Точка У» по вокзалу Краматорска, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Украинские власти и не скрывали, что они готовят очередные провокации. Сначала объявили эвакуацию с городов Краматорск, Константиновка, Славянск. Люди начали собираться в местах, откуда можно уехать — железнодорожные станции, вокзал. Прилетел боеприпас, порядка 30 погибших», — цитирует РИА Новости Басурина.

По его словам, что ракета была оснащена кассетной боевой частью. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин ВСУ, предположительно, использовали две ракеты «Точка У» для удара.

«Сразу скажу, что на вооружении ДНР, ЛНР и России такие ракеты не используются. Это устаревший тип», — сказал руководитель республики, добавив, что с начала спецоперации силы ДНР сбили 24 ракеты «Точка У».

Минобороны России назвало провокацией «все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля "ракетной атаке" по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск».

В ведомстве подчеркнули, что ракеты «Точка У», обломки которой обнаружили в районе станции, используют только украинские военные.