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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Десятки людей погибли при ударе «Точкой У» по Краматорску

Источник:
РИА Новости
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Около 30 человек погибли и примерно 100 получили ранения в результате удара украинских военных ракетой «Точка У» по вокзалу Краматорска, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Украинские власти и не скрывали, что они готовят очередные провокации. Сначала объявили эвакуацию с городов Краматорск, Константиновка, Славянск. Люди начали собираться в местах, откуда можно уехать — железнодорожные станции, вокзал. Прилетел боеприпас, порядка 30 погибших», — цитирует РИА Новости Басурина.

По его словам, что ракета была оснащена кассетной боевой частью. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин ВСУ, предположительно, использовали две ракеты «Точка У» для удара.

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«Сразу скажу, что на вооружении ДНР, ЛНР и России такие ракеты не используются. Это устаревший тип», — сказал руководитель республики, добавив, что с начала спецоперации силы ДНР сбили 24 ракеты «Точка У».

Минобороны России назвало провокацией «все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля "ракетной атаке" по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск».

В ведомстве подчеркнули, что ракеты «Точка У», обломки которой обнаружили в районе станции, используют только украинские военные.

Тема: Военная операция на Украине
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