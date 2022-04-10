Кандидат психологических наук Кристина Иваненко объяснила, как не стать жертвой «энергетического вампира» и избежать эмоционального опустошения после общения с ним.

«В психологии нет такого понятия, как "энергетический вампир", но мы знаем, что после общения с человеком можно почувствовать себя опустошенным, словно все соки из вас высосаны. Это можно назвать вампиризмом», — сказала Иваненко в беседе на радио Sputnik.

По ее словам, «на самом деле проблема в том, что у вашего собеседника совсем не такие ценности, как у вас». «Конечно же, этот человек — никакой не вампир, но, доказывая друг другу противоположные точки зрения, вы оба остаетесь опустошенными», — пояснила психолог.

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Она посоветовала, чтобы избежать эмоциональных последствий встречи с таким «вампиром» можно, если максимально ограничить с ним общение.

«Сейчас тяжело всем, поэтому надо общаться с теми, кто повышает наш жизненный тонус, а не с теми, кто его понижает. Если по работе или в семье надо поговорить с далеким от вас по взглядам собеседником, то следует обсуждать только то, что относится к делу, и в дальнейшие споры не вступать», — призвала Иваненко.