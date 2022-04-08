Банк России снизил ключевую ставку до 17%

Банк России снизил ключевую ставку с исторического максимума в 20% до 17% и допустил ее дальнейшее понижение, говорится в сообщении финансового регулятора.

ЦБ отметил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки внешних и внутренних, реакции на них финансовых рынков и с учетом инфляции.

Регулятор также сообщил, что последние данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен. Внешние условия для экономики России остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.

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Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, заверили в Банке России.

Решение повысить ставку до 20 % регулятор принял 28 февраля после введения Западом против России крайне жестких финансовых санкций после начала специальной военной операции в Донбассе. До этого ставка была 9,5%.