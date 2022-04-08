Кадыров пообещал полку «Азов» в Мариуполе конец без хеппи‑энда

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские силы, находящихся на мариупольском металлургическом заводе «Азовсталь», ждет конец «по всем жанрам Голливуда», но «хеппи-энда не предвидится».
Остатки украинских сил и прежде всего собранный из националистов полк «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) под натиском российских подразделений отошли из разных частей Мариуполя на завод «Азовсталь». Они превратили его в настоящую крепость.
«Только последние кадры. Штурм. Руины. Разбор завалов. Дымящиеся нарукавные нашивки с обгоревшими нацистскими символами. И это реальность, которая ждет наследников Бандеры, а не кино», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
По его словам, депутат Госдумы Адам Делимханов посетил расположения отрядов чеченских военных, ознакомился с планом штурма завода и внес новые коррективы, добавил Кадыров.
В конце марта Кадыров сообщил, что Мариуполь «на 90–95% освобожден от бандеровских отморозков, нациков и чеченоговорящих шайтанов», остался только «Азовсталь». Накануне он объявил, что чеченские военные начали штурмовать завод.
olegsbeglovактуальный анекдот: Цены привязаны к доллару, только когда он растет, а когда падает - не привязаны.
Алёна 717832Чубайса самого надо судить народным судом!!!
колобок11Как путин встал во главе так каждый год одни и те же слова "ситуация в стране сложная"! Рабочие места...
Twilight88Людей жалко, а не эти куски железа