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Кадыров пообещал полку «Азов» в Мариуполе конец без хеппи‑энда

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские силы, находящихся на мариупольском металлургическом заводе «Азовсталь», ждет конец «по всем жанрам Голливуда», но «хеппи-энда не предвидится».

Остатки украинских сил и прежде всего собранный из националистов полк «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) под натиском российских подразделений отошли из разных частей Мариуполя на завод «Азовсталь». Они превратили его в настоящую крепость.

«Только последние кадры. Штурм. Руины. Разбор завалов. Дымящиеся нарукавные нашивки с обгоревшими нацистскими символами. И это реальность, которая ждет наследников Бандеры, а не кино», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, депутат Госдумы Адам Делимханов посетил расположения отрядов чеченских военных, ознакомился с планом штурма завода и внес новые коррективы, добавил Кадыров.

В конце марта Кадыров сообщил, что Мариуполь «на 90–95% освобожден от бандеровских отморозков, нациков и чеченоговорящих шайтанов», остался только «Азовсталь». Накануне он объявил, что чеченские военные начали штурмовать завод.

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olegsbeglov

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Чубайса самого надо судить народным судом!!!

колобок11

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Twilight88

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