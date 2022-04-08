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Эксперты предсказали дальнейшее падение курса доллара

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Курс доллара может в апреле-мае может снизиться до 60–65 рублей при условии сохранения ограничений на движение валюты, считают аналитики Промсвязьбанка.

«Текущий курс — это результат навеса предложения валюты по сравнению со схлопнувшимся спросом, который ушел по естественным причинам, а также в связи с регуляторными мерами», — сказал «Известиям» начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Но чрезмерное укрепление курса невыгодно экспортерам и бюджету, напомнил главный аналитик Совкомбанка Кирилл Кононов. По его мнению, правительство начнет снимать валютные ограничения.

В среднесрочной перспективе — по мере оживления импорта и ослабления ограничений — курс доллара будет расти. В компании «Фридом Финанс» подъем в диапазон 80–100 рассматривают в консервативном сценарии.

При этом в «Открытие Инвестиции» полагают, что поддержка со стороны экспорта энергоносителей и металлов все же ослабнет, и рубль постепенно вернется в достаточно широкий коридор от 95 до 105 рублей за доллар.

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