Эксперты предсказали дальнейшее падение курса доллара

Курс доллара может в апреле-мае может снизиться до 60–65 рублей при условии сохранения ограничений на движение валюты, считают аналитики Промсвязьбанка.

«Текущий курс — это результат навеса предложения валюты по сравнению со схлопнувшимся спросом, который ушел по естественным причинам, а также в связи с регуляторными мерами», — сказал «Известиям» начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Но чрезмерное укрепление курса невыгодно экспортерам и бюджету, напомнил главный аналитик Совкомбанка Кирилл Кононов. По его мнению, правительство начнет снимать валютные ограничения.

В среднесрочной перспективе — по мере оживления импорта и ослабления ограничений — курс доллара будет расти. В компании «Фридом Финанс» подъем в диапазон 80–100 рассматривают в консервативном сценарии.

При этом в «Открытие Инвестиции» полагают, что поддержка со стороны экспорта энергоносителей и металлов все же ослабнет, и рубль постепенно вернется в достаточно широкий коридор от 95 до 105 рублей за доллар.