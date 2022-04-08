Мишустин заявил о развязанной против России экономической войне

Западные страны ведут против России экономическую войну, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом правительства в Госдуме

«И от нашего с вами конструктивного взаимодействия зависит, как быстро мы сможем адаптировать экономику к новым реалиям и вернуть ее к поступательному развитию», — приводят «РИА Новости» заявление Мишустина.

Запад усилил давление на Россию после начала военной операции на Украине. От системы SWIFT отключили крупные госбанки, множество компаний заявили о заморозке текущей деятельности в стране либо об уходе с российского рынка. В Евросоюзе также обсуждается отказ от импорта российских энергоносителей.

По словам Мишустина, сегодня перед правительством и парламентом стоят, «без всякого преувеличения, исторические вызовы и задачи».