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Мишустин назвал главный ответ России на санкции

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Независимость российской экономики станет главным ответом на антироссийские санкции, заявил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин

«Главным ответом на антироссийские санкции станут результаты наших с вами общих усилий: это рабочие места, свободное развитие своего дела и промышленности, независимость нашей экономики. Общий успех страны — через успех каждого человека», — сказал Мишустин.

Мишустин признал, что ситуация в экономике «сложная», однако Россия обязана воспользоваться «уникальным в историческом масштабе пространством возможностей», которое возникло из-за ограничений.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования назвал самые тяжелые последствия санкций. В список вошли резкое повышение инфляции, остановка поставок полупроводников и логистические проблемы на европейском направлении.

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Экономика #Торговля #Рынок труда
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