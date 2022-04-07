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Новосибирский зоопарк построит канатную дорогу и гостиницу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Новосибирский зоопарк имени Шило

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило до 2050 года планирует построить канатную дорогу и гостиничный комплекс с кемпингом, сообщил журналистам директор зоопарка Андрей Шило.

«Запроектирована канатная дорога, которая будет проходить над вольерами африканских животных, таких как гепарды, гиены. Можно будет в стеклянной кабинке проезжать над одним из вольеров», — сказал Шило.

Он отметил, что гостиничный комплекс построят, когда полностью зоопарк выполнит все планы и уже будет необходимость три-четыре дня гулять по зоопарку.

По словам Шило, под строительство комплекса на территории парка предусмотрена территория. В комплексе планируется как гостиница, так и зоны кемпинга. Директор новосибирского зоопарка пояснил, что планы по строительству сооружений входят в стратегию развития зоосада до 2050 года.

Сейчас неосвоенными остаются порядка 23 гектара территории, где планируется разместить комплекс для носорогов и бегемотов и комплекс для человекообразных обезьян.

«Множество зон будут просто перестраиваться…. Зоопарк будет делиться по географическому принципу —зона Австралии, зона тропиков, Азии и Африки и так далее», — добавил он.

Зоопарк уже давно хочет завести жирафов, антилоп и зебр, но пока не построил для них вольеры.

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