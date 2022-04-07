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Эксперты подсчитали сумму для быстрого обновления авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Автовладельцу понадобится около 18 тысяч рублей, чтобы обновить машину, не прибегая к дорогостоящим сервисным работам — список со стоимостью составили аналитики СберАвто и Платформы ОФД.

Специалисты посоветовали заменить коврики и чехлы на сидения, если они пережили несколько сезонов. Средняя стоимость одного резинового коврика составляет 661 рубль, а чехла на сидение — 1 103 рубля.

Придать ухоженный вид автомобилю можно с помощью химчистки салона и багажника. Это позволит сохранить визуальную свежесть интерьера. За химчистку салона придется отдать 3 139 рублей, а багажника — 853 рубля.

Еще два бюджетных способа вдохнуть новую жизнь во внешний облик автомобиля — полировка помутневших фар и тонировка стекол по ГОСТу. Такие процедуры обойдутся в среднем в 1 011 рублей и 1 685 рублей соответственно.

В случае необходимости, следует заменить колесные диски. Это не самая бюджетная позиция в статье расходов, однако рано или поздно приходит срок замены. Средняя стоимость — 6 747 рублей.

Кроме того, можно установить парктроники. Они пригодятся даже опытному водителю и помогут избежать повреждений авто при парковке, а следовательно, и ремонта. Средняя стоимость парктроников составляет 2 873 рубля.

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Авто #Авторынок
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