Ученые воссоздали точный облик принцессы Укока, жившей на Алтае более 2,5 тысячи лет назад. Ее мумия, найденная в 1993 году на плато Укок, хранится в музее Горно-Алтайска.

Научную реконструкцию лица женщины выполнил антрополог, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Дмитрий Поздняков. Презентация скульптурного портрета состоялась в Национальном музее им. А.В. Анохина, в ней приняла участие главный научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Наталья Полосьмак, которая и обнаружила мумию почти 30 лет назад.

#Наука Скандальная алтайская мумия выйдет к простым людям

«Скульптурный портрет превзошел все ожидания, ведь пазырыкцы очень разные по антропологическому составу, среди них были и монголоиды, и европеоиды. Ученые не создают художественный портрет, они воссоздают черты лица. На этом портрете не отражена ее жизнь, ее чувства, но мы видим лицо очень достойной, волевой женщины. Теперь у пазырыкской женщины есть реальное лицо», – сказала археолог.

Она добавила, что мумия женщины из царского кургана открыла очень многое для науки. Например, ученые определили, что в эпоху Пазырыка существовала целая культура татуирования тел, культура захоронения в посмертных париках.

В сообщении уточняется, что все имевшиеся до сих пор портреты и реконструкции принцессы не имеют ничего общего с ее реальным лицом, поскольку долгое время тело находилось под давлением замерзшей воды, из-за чего череп был деформирован.

Процесс воссоздания

Для создания бюста Павел Чистяков осенью прошлого года провел трехмерное сканирование черепа мумии и создал 3D модель. Уточняется, что полученный скульптурный портрет превосходит фото- и видео- ряд и отражает бестекстурную трехмерную модель черепа, полностью соответствующую оригиналу. Работы проводились по заказу музея.

По заключению антрополога, доктора исторических наук Татьяны Чикишевой, женщина являлась представительницей древнейшего палеосибирского антропологического типа.

Сам бюст был создан на основе метода основателя Российской школы антропологической реконструкции Михаила Герасимова с соблюдением всех метрических и материаловедческих параметров.

«Научная реконструкция образа женщины пазырыкской культуры положит конец разным фальсификациям и домыслам относительно ее происхождения. Теперь посетители Национального музея Республики Алтай смогут увидеть, как выглядела уже ставшая легендой молодая пазырыкская женщина с плато Укок», – уточняется в сообщении.