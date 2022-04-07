НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Мультфильм «Мальчик‑дельфин» выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
207 0
Фото: © кадр из мультфильма «Мальчик-дельфин»

Анимационный фильм «Мальчик-дельфин» выйдет в кинотеатрах в четверг, 7 апреля. Также среди новинок — экшн-комедия «Все везде и стразу» и фильм ужасов «Скрежет».

Мультфильмы становятся главными новинками в кинотеатрах из-за отсутствия голливудских релизов. Две недели назад вышел «Финник», захвативший лидерство в прокате. На этот раз прокатчики сделали ставки на «Мальчика-дельфина» — сказочную историю про выращенного животным ребенка.

По сюжету мультфильма, дельфин Снежок спасает мальчика, выжившего в авиакатастрофе. Ребенок растет среди морских обитателей, но однажды злобный Осьминог изгоняет мальчика на сушу. Там герою предстоит научиться жить среди людей и разобраться в тайне своего происхождения.

По подсчетам сайта «Бюллетень кинопрокатчика», мультфильм «Мальчик-дельфин» предварительно освоил 301,8 тысячи рублей (предзаказы), комедия «Все везде и сразу» взяла на предпродажах 281,3 тысячи рублей, у «Скрежета» — 48 тысяч.

Еще по теме
HBO снимет два новых сериала по «Шерлоку Холмсу»
Вышел первый тизер сериала о группе Sex Pistols
Вера Алентова спрогнозировала судьбу сиквела «Москва слезам не верит»
Сценарист «Острых козырьков» раскрыл сюжет нового фильма
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Китай отказался помогать России в обходе санкций
Малыша разоблачили на шоу «Маска»
Предсказан рекордный приток денег в Россию из-за рубежа
Кадыров обиделся на Пескова
Обсуждение (0)
Картина дня
США объявили новые санкции против России
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Майнингу в России предложили особый правовой режим
Умер Владимир Жириновский
Топ комментариев

ychuxa

куда ты смотришь? у нас сейчас продукты каждый день в цене вырастают , отдельные позиции за 1 день на...

Алекс555

Зашёл сегодня в магазин на дачной- порошок стиральный коробочка стояла 60р сейчас 170р Спрашиваю ,что...

Twilight88

Бедная Европа, господи спасисохрани, как же они там...(((((

gena415

ушла эпоха . спи спокойна Владимир Вольфович