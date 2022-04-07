Мультфильм «Мальчик‑дельфин» выходит в прокат

Анимационный фильм «Мальчик-дельфин» выйдет в кинотеатрах в четверг, 7 апреля. Также среди новинок — экшн-комедия «Все везде и стразу» и фильм ужасов «Скрежет».

Мультфильмы становятся главными новинками в кинотеатрах из-за отсутствия голливудских релизов. Две недели назад вышел «Финник», захвативший лидерство в прокате. На этот раз прокатчики сделали ставки на «Мальчика-дельфина» — сказочную историю про выращенного животным ребенка.

По сюжету мультфильма, дельфин Снежок спасает мальчика, выжившего в авиакатастрофе. Ребенок растет среди морских обитателей, но однажды злобный Осьминог изгоняет мальчика на сушу. Там герою предстоит научиться жить среди людей и разобраться в тайне своего происхождения.

По подсчетам сайта «Бюллетень кинопрокатчика», мультфильм «Мальчик-дельфин» предварительно освоил 301,8 тысячи рублей (предзаказы), комедия «Все везде и сразу» взяла на предпродажах 281,3 тысячи рублей, у «Скрежета» — 48 тысяч.