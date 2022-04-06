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Новую станцию метро в Новосибирске украсят спортивными панно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Гранитные панно с изображением спортсменов повесят на станции метро «Спортивная» в Новосибирске, сообщает «Спецтрансстрой».

Настенные панно делает новосибирское предприятие «АзулСтрой». В зоне эскалаторов подготовлены каркасы для устройства панно с изображением спортсменов — по два на подъем.

Размеры Панно — 3 на 3,3 метра, сама фигура немного меньше. Для панно закуплен гранит четырех оттенков — три серого и один «клен» — оранжевый. Оттенок полностью совпадает с основным гранитом, которым выполняют облицовку стен и пола станции.

Панно с изображением футболиста, бобслеиста, фигуристки, сноубордиста, баскетболиста, лыжника будут выполнены из гранита. Два — фигуристка и хоккеист — из нержавеющей стали с последующей фиксацией на камне.

Новая станция метрополитена «Спортивная» строится в пойме Оби на левом берегу между «Речным вокзалом» и «Студенческой» рядом с будущим ледовым дворцом спорта. Сдача станции в эксплуатацию намечена на сентябрь 2022 года.

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Сибирь #Новосибирск #Транспорт и дороги
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