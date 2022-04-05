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Россия недосчиталась нефтегазовых доходов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Россия по итогам марта 2022 года недосчиталась 302 миллиардов рублей нефтегазовых доходов, сообщает Минфин РФ.

«Корректировка обусловлена отклонением объемов экспорта газа от прогнозного уровня, а также более низкой динамикой поступлений в рамках режима НДД и ростом возмещения акциза на нефтяное сырье», — говорится в сообщении.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в апреле в размере 798,4 миллиарда рублей.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих денег производиться не будет, подчеркивает Минфин.

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Экономика #Недра и ТЭК
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