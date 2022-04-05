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«Яндекс.Маркет» запустил продажу подержанных смартфонов

Источник:
«Ведомости»
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Фото: gilipollastv / Attribution License

Сервис «Яндекс.Маркет» запустил продажу товаров, бывших в употреблении. Пока в этой категории покупателям предлагаются только смартфоны, но в дальнейшем ассортимент планируется расширить.

Компания начала сотрудничать с юридическими лицами, которые реализуют подержанные товары, пишут «Ведомости». Отмечается, что выход в этот сегмент поможет маркетплейсу заместить часть ассортимента, на который наблюдается дефицит.

Партнер сервиса, выставляющие подержанный товар на продажу, обязан проверить гаджеты, оценить их состояние и обеспечить гарантийный ремонт с бесплатным ремонтом или заменой на три месяца.

В будущем в «Яндекс.Маркет» планирует запустить продажу подержанных детских и спортивных товаров, а также товаров для дома и ремонта. Сервис тем самым может привлечь новую аудиторию — пользователей «Авито» и «Юлы», отмечают эксперты.

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