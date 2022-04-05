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Airbnb запретил россиянам бронировать жилье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Airbnb прекратила деятельность в России и Белоруссии, сообщается на сайте сервиса. Россиянам и белорусам с 4 апреля запрещено бронировать жилье за рубежом.

«Календари объявлений в России и Беларуси заблокированы. Прием новых гостей теперь невозможен. Пользователи из всех стран не смогут бронировать жилье в России и Беларуси. Гостям из России и Беларуси больше не доступно оформление бронирований на Airbnb», — говорится в сообщении.

Все бронирования в России и Беларуси, начинающиеся 4 апреля 2022 года и позже, отменены. При этом пользователи уже жалуются в соцсетях, что не могут вернуть предоплату за бронирование жилья.

На сайте компании указано, что из-за введенных санкций сервис не может отправлять деньги в некоторые российские и белорусские финансовые учреждения. Возможно, что проблема с возвращением денег связана именно с этим.

Airbnb — американский сервис бронирования жилья путешественниками, который позволяет снимать комнаты, квартиры и коттеджи напрямую у владельцев. Сервис представлен в 100 тысячах городов по всему миру.

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