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Томские химики разработали оболочку для таблеток

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТГУ

Химики Томского государственного университета разработали отечественный полимер, который по качеству не уступает зарубежным аналогам.

«Продукт синтезирован из российского сырья. Покрытие для российских таблеток мы разработали три года назад. В течение всего этого времени шли испытания, поскольку у фармацевтической системы качества очень строгие требования», – сказал один из разработчиков полимера, заведующий лабораторией органического синтеза (ЛОС) ХФ ТГУ Виктор Мальков.

#Здоровье
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Ученые на финальной стадии тестирования, проведенного по всем стандартам GMP (Good Manufacturing Practice). Полимер полностью отвечает предъявляемым требованиям, он является эффективным, качественным и безопасным.

От полимера зависит не только защита лекарственного вещества, но и то, через какое время произойдет растворение таблетки и в какой биологической среде (желудочном и кишечном соке, лимфе, плазме) произойдет высвобождение действующего вещества, обеспечивающего терапевтический эффект. С помощью нового материала можно селективно направить лекарственное вещество в определенные органы или ткани.

«Начиная эту работу, мы знали, что запрос на данную фармсубстанцию будет высоким. Сейчас мы уведомили потенциальных потребителей о завершении тестирования. Всем отечественным фармпредприятиям направлена информация о том, что ТГУ готов быстро развернуть производство и наладить поставки отечественной фармсубстанции российским производителям лекарств», – сказал и.о.декана ХФ ТГУ Алексей Князев.

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Наука #Наука #Томск
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