Томские химики разработали оболочку для таблеток

Химики Томского государственного университета разработали отечественный полимер, который по качеству не уступает зарубежным аналогам.

«Продукт синтезирован из российского сырья. Покрытие для российских таблеток мы разработали три года назад. В течение всего этого времени шли испытания, поскольку у фармацевтической системы качества очень строгие требования», – сказал один из разработчиков полимера, заведующий лабораторией органического синтеза (ЛОС) ХФ ТГУ Виктор Мальков.

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Ученые на финальной стадии тестирования, проведенного по всем стандартам GMP (Good Manufacturing Practice). Полимер полностью отвечает предъявляемым требованиям, он является эффективным, качественным и безопасным.

От полимера зависит не только защита лекарственного вещества, но и то, через какое время произойдет растворение таблетки и в какой биологической среде (желудочном и кишечном соке, лимфе, плазме) произойдет высвобождение действующего вещества, обеспечивающего терапевтический эффект. С помощью нового материала можно селективно направить лекарственное вещество в определенные органы или ткани.

«Начиная эту работу, мы знали, что запрос на данную фармсубстанцию будет высоким. Сейчас мы уведомили потенциальных потребителей о завершении тестирования. Всем отечественным фармпредприятиям направлена информация о том, что ТГУ готов быстро развернуть производство и наладить поставки отечественной фармсубстанции российским производителям лекарств», – сказал и.о.декана ХФ ТГУ Алексей Князев.