Роскомнадзор заблокировал сайт по поиску работы Jooble. Согласно данным реестра, сайт был заблокирован по требованию Генпрокуратуры за призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

Сервис Jooble 24 февраля закрыл доступ для россиян и белорусов, а также осудил военную операцию российской армии на Украине. Отмечается, что под ограничение также попала белорусская версия сайта.

Jooble — украинский агрегатор вакансий. Согласно сайту-анализатору SimilarWeb, российскую версию сайта за январь посетили 5,9 миллиона человек, при этом 95% пользователей были из России.