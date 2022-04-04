Русской культуре предложили исчезнуть

Российская культура должна исчезнуть из общественного пространства в связи с событиями на Украине, заявил польский вице-премьер, глава Минкультуры Петр Глиньский.

«Сейчас не время для российского балета, уже не говоря о хоре Александрова. Сейчас не сезон для Чехова и даже Пушкина. Российская культура должна исчезнуть из общественного пространства», — заявил Глиньский в эфире Польского телевидения.

Он уточнил, что граждане Польши «по достоинству оценивают достижения российской культуры в музыке или литературе, потому что они на высоком уровне», но необходимо учитывать контекст событий на Украине.

Совет Европы 1 апреля по предложению Италии учредил Европейский год украинской культуры. Предполагается, что Киеву будет выделена помощь для сохранения и развития культурной отрасли и поддержки ее представителей.