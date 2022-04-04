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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Русской культуре предложили исчезнуть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: я сама / https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" rel="nofollow">CC BY 3.0

Российская культура должна исчезнуть из общественного пространства в связи с событиями на Украине, заявил польский вице-премьер, глава Минкультуры Петр Глиньский.

«Сейчас не время для российского балета, уже не говоря о хоре Александрова. Сейчас не сезон для Чехова и даже Пушкина. Российская культура должна исчезнуть из общественного пространства», — заявил Глиньский в эфире Польского телевидения.

Он уточнил, что граждане Польши «по достоинству оценивают достижения российской культуры в музыке или литературе, потому что они на высоком уровне», но необходимо учитывать контекст событий на Украине.

Совет Европы 1 апреля по предложению Италии учредил Европейский год украинской культуры. Предполагается, что Киеву будет выделена помощь для сохранения и развития культурной отрасли и поддержки ее представителей.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Россия #Искусство
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Топ комментариев

niktb

Польша, как всегда была страной проституткой, так, она и остаётся!!!

nifnif

патриотизм это любовь к родине. есть такая фигня - я родину люблю, а государство - нет. так вот это лживый...

karuto

Ждем фото и видео от кадыровцев.

Antoxa.

Так и запишем, нарисовал на лице мишень и пошёл в тир подрабатывать.